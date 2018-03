Zaradi snega v Londonu tudi danes odpovedali več kot sto letov

London, 18. marca - Zaradi snega so morali danes na londonskem letališču Heathrow znova odpovedati več kot 100 letov. Poleg tega so morali na vzhodu Anglije izprazniti več hiš, ki stojijo na pečinah in bi se lahko zrušile v morje. Na Irskem pa so odpovedali sprejem za reprezentanco v ragbiju, ki je slavila na letošnjem pokalu šestih narodov.