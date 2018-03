Turška vojska v celoti zavzela Afrin

Damask, 18. marca - Turška vojska in njeni zavezniki so danes prevzeli popoln nadzor nad kurdskim mestom Afrin na severozahodu Sirije, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Tako so po skoraj dveh mesecih izpolnili cilj operacije, da iz regije preženejo pripadnike kurdske milice YPG. Kurdi so v odzivu obljubili, da se bodo borili do osvoboditve.