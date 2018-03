Paraolimpijske igre v Pyeongchangu končane, nasvidenje v Pekingu 2022

Pyeongchang, 18. marca - Z današnjo zaključno slovesnostjo so se v Pyeongchangu končale paraolimijske igre. Po februarskih olimpijskih igrah so bile marčevske paraolimpijske drugi del velikega zimskega športnega festivala. Prireditelji iz Južne Koreje so zastavo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) predali naslednjim prirediteljem zimskih iger v Pekingu 2022.