Turška vojska zasedla središče Afrina

Damask, 18. marca - Turška vojska in njeni zavezniki so vstopili v večinsko kurdsko mesto Afrin na severu Sirije in prevzeli "popoln" nadzor nad središčem mesta, je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Pred tem je tudi Sirski observatorij za človekove pravice poročal, da so turški vojaki z zavezniki vdrli v Afrin in tam hitro napredujejo.