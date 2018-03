Na vrhu Aseana in Avstralije predvsem o Rohingih

Sydney, 18. marca - V Sydneyju se je danes zaključil tridnevni vrh voditeljev Avstralije in desetih članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean), na katerem je bila v središču kriza muslimanske manjšine v Mjanmaru Rohingya. Voditelji so se strinjali, da Asean ne more posredovati. Govorili so tudi o varnosti v Južnokitajskem morju in Severni Koreji.