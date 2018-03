V Pyeongchangu konec tekmovanj za paraolimpijske športnike

Pyeongchang, 18. marca - S hokejsko tekmo in zmagoslavjem ZDA nad Kanado po podaljšku so se končale zimske paraolimpijske igre, ki jih je zadnjih devet dni gostil južnokorejski Pyeongchang. Z največ medaljami se domov vračajo Američani, ki so jih zbrali 36, od tega 13 zlatih. V Južni Koreji je tekmoval tudi Slovenec Jernej Slivnik, ki je slalom končal na 12. mestu.