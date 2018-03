Kinkaid razorožil Kopitarja in druščino

New York, 18. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v boju za uvrstitev v končnico severnoameriške profesionalne lige NHL doživeli neugoden poraz na domačem ledu, s 3:0 jih je premagal New Jersey. Anže Kopitar in druščina so imeli svoje priložnosti, niso jih izkoristili, to jim preprečeval gostujoči vratar Keith Kinkaid.