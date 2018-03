Pogrešajo Stjepana Šimunkovića iz Maribora

Maribor, 18. marca - Pogrešajo 79-letnega Stjepana Šimunkovića iz Maribora, ki so ga nazadnje videli v soboto dopoldne na Panonski ulici v Mariboru. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov in izrazito suhe postave. Pogrešani že dalj časa po Mariboru zbira papir in pri tem pred sabo potiska pleteni voziček, so sporočili s Policijske uprave Maribor.