V finalu Indian Wellsa Federer in Del Potro

Indian Wells, 18. marca - Švicar Roger Federer in Argentinec Juan Martin Del Potro sta finalista teniškega turnirja v Indian Wellsu. Švicar, prvi igralec sveta, se je za svojo rekordno 17. zmago na začetku sezone proti Hrvatu Borni Ćoriću kar precej namučil, zmagal s 5:7, 6:4 in 6:4. Argentinec je imel manj dela, Kanadčana Miloša Raonića je ugnal s 6:3 in 6:2.