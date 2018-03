Na Diagonalah slavila Murer - anatomija nekega procesa in Gradbena izjema

Gradec, 18. marca - Na festivalu avstrijskega filma Diagonale so v soboto podelili vrsto nagrad. Najpomembnejši, za najboljši celovečerni igrani film in najboljši celovečerni dokumentarec, sta prejela Murer - anatomija nekega procesa Christiana Froscha in Gradbena izjema Nikolausa Geyrhalterja. Nagradi sta vredni 21.000 evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.