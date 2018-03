Ohridsko jezero poplavilo

Ohrid, 17. marca - Močan južni veter, ki piha s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, je na Ohridskem jezeru v Makedoniji povzročil do dva metra visoke valove, ki so poplavili obalne dele mesta Ohrid in kraja Struga ter dvignili raven vode do skrajne meje, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, ki navaja makedonske medije.