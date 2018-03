Slovenski skakalci po polovici tekme v Vikersundu drugi

Vikersund, 17. marca - Domen Prevc, Jernej Damjan, Tilen Bartol in Peter Prevc so po prvi seriji tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih v Vikersundu na drugem mestu. Pred njimi so le Norvežani, ki so po štirih poletih zbrali 815,6 točke, Slovenci pa 711,7. Tretji so Poljaki s 690,6 točke. Nemci na četrtem mestu za tretjim zaostajajo že za 99,9 točke.