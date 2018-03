Muraši zanesljivo zmagali v Rogaški Slatini

Ljubljana, 17. marca - Nogometaši Mure so v 19. krogu 2. slovenske nogometne lige v Rogaški Slatini zanesljivo slavili s 3:0 in se utrdili na prvem mestu prvenstvene lestvice. Za izbrance Anteja Šimundže sta zadela Luka Bobičanec in Alen Kozar, Tadej Stiplošek pa je dosegel avtogol. Muraši imajo po nepopolnem krogu 12 točk naskoka pred drugouvrščeno ptujsko Dravo.