Marguč: Tokrat sem imel srečo jaz

Winterberg, 17. marca - Slovenski deskarji so se na zadnji posamični tekmi svetovnega pokala, paralelnem slalomu v nemškem Winterbergu, še tretjič zaporedoma uvrstili na stopničke. Po dveh uspehih Tima Mastnaka je tokrat tretje mesto zasedel Rok Marguč, za katerega je to druga letošnja uvrstitev med najboljše tri in deveta v svetovnem pokalu.