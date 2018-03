Francozinjam štafeta v Oslu, Slovenke predčasno sklenile tekmo

Holmenkollen, 17. marca - Ženska izbrana vrsta Francije je zmagovalka današnje biatlonske štafete za svetovni pokala v Holmenkollnu nad Oslom. Drugo mesto so osvojile Nemke, tretje pa Italijanke. Slovenijo so tekmice v tretji predaji prehitele za krog in štafeta je predčasno sklenila tekmo.