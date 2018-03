Ljubljana, 17. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Zaradi burje je na hitri cesti Nanos - Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in Selom prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.