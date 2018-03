Ljubljana, 17. marca - Policisti preklicujejo iskanje 64-letnega Ivana Strajinovića iz Brodarjevega trga v Ljubljani, ki so ga pogrešali od 7. januarja. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so pogrešanega našli mrtvega. Policisti pri njegovi smrti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja.