NZS potrdila Dobovičnika in Krambergerja za selektorja

Ljubljana, 17. marca - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na četrtkovi seji sprejel sklepe o imenovanju selektorjev reprezentanc Slovenije v futsalu in imenovanju novih reprezentanc. IO NZS je za selektorja reprezentanc A in U-19 v futsalu za obdobje od 1. marca 2018 do 31. oktobra 2020 imenoval Andreja Dobovičnika.