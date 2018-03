Na 27. Dnevih komedije nagrajen muzikal Trač

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Celje, 17. marca - V Slovenskem ljudskem gledališču Celje se je nocoj zaključil 27. festival Dnevi komedije. Nagrajenci strokovne žirije so igralka Iva Krajnc Bagola, igralec Uroš Smolej, režiser Eduard Miler in muzikal Trač, ki je prav tako po izboru občinstva letošnja žlahtna komedija v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) in Gledališča Koper.