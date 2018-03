Policisti iščejo očividce prometne nesreče v Ljubljani

Ljubljana, 17. marca - Ponoči se je v križišču Jadranske ulice in Jamove ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik rdečega Audija A3 in voznik kolesa na motorni pogon. Do nesreče naj bi prišlo, ker naj bi voznik avtomobila zapeljal v rdečo luč, nato pa je kraj nesreče zapustil. Voznik kolesa na motorni pogon je lažje poškodovan.