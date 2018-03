Miami za točko ugnal Los Angeles v gosteh, Dragić izvrsten

Los Angeles, 17. marca - Košarkarji Miami Heat so v noči na soboto gostovali pri Los Angeles Lakers in v Staples Centru zmagali z 92:91. Znova je bil odlično razpoložen slovenski reprezentant Goran Dragić, ki je v 31 minutah dosegel 30 točk, pet skokov in dve podaji ter bil prvi mož vročice. Za jezernike je Julius Randle prispeval 25 točk.