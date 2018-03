Nepredvidljivi Trump začel negativno vplivati na newyorške borzne indekse

New York, 17. marca - Newyorški borzni indeksi so lani in v začetku letošnjega leta v povprečju beležili hitro rast, na kar je vplivalo tudi odpravljanje regulacij in nižanje davkov vlade predsednika Donalda Trumpa. A ta zdaj na indekse vpliva slabo, ker kaže, da je resno mislil s predvolilnimi obljubami o protekcionističnih ukrepih, kar bo sprožilo odziv tujine.