Newyorške borze teden zaključile v zelenem

New York, 16. marca - Indeksi na newyorški borzi so se ob koncu tedna trgovanja skromno povzpeli v zeleno območje potem, ko so trije glavni indeksi beležili izgube tedna. Borzni analitiki ocenjujejo, da so bili vlagatelji predvsem pozorni na pozitivne gospodarske podatke ZDA ter na bolj umirjeno zasedanje v državni politiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.