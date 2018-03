Hit lani kljub upadu števila gostov z rastjo prihodkov v igralništvu

Nova Gorica, 24. marca - V novogoriški igralniški družbi Hit so lani zabeležili pet odstotkov več prihodkov iz igralniške dejavnosti kot v letu 2016, znašali so 150 milijonov evrov. Rast so dosegli kljub dejstvu, da je bilo leto v znamenju splošnega upada na igralniškem trgu. Hitove igralnice je obiskalo 1,4 milijona gostov, kar je tri odstotke manj kot leta 2016.