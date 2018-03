Policisti prijeli roparja iz Solkana

Solkan, 16. marca - Policisti in kriminalisti so 32-letnega osumljenca oboroženega ropa v bančni poslovalnici v Solkanu, do katerega je prišlo danes dopoldan, ob 17. uri izsledili na Tolminskem in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Storilec je zamaskiran od uslužbenca zahteval gotovino, zahtevo pa je podkrepil z orožjem.