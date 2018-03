V občinah si prizadevajo za zmanjševanje mačjih in pasjih legel

Ljubljana, 18. marca - Sterilizacija in kastracija sta najboljši način za zmanjševanje mačjih in pasjih legel ter števila zapuščenih živali. Vsaka občina je po zakonu o zaščiti živali dolžna poskrbeti za zavržene živali. V občini Medvode se je letošnja akcija začela pred dobrim tednom, v nekaterih občinah poteka celo leto. Za poseg občine prispevajo od 20 do 25 evrov.