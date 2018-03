Skupnost občin Slovenije o prenovi strategije prostorskega razvoja Slovenije

Šentjur, 16. marca - Osrednja tema današnje seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je potekala v Šentjurju, je bila prenova strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Kot je povedala Blanka Bartol z okoljskega ministrstva, so se od zadnje strategije, ki je bila sprejeta leta 2004, zgodile spremembe, ki so vplivale na prostor in prostorske procese.