V Parizu velika retrospektiva ameriške impresionistke Mary Cassatt

Pariz, 18. marca - V pariškem muzeju Jacquemart-Andre je na ogled velika retrospektiva del ameriške impresionistke, ki je več kot 60 let živela in ustvarjala v Parizu, Mary Cassatt (1844-1926). V središču razstave je tudi njen odnos s kiparjem in slikarjem Edgarjem Degasom. Bila sta dobra prijatelja, a večkrat se je med njima tudi zaiskrilo.