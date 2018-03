Are, 16. marca - Slovenski alpski smučarji so na današnji paralelni moštveni tekmi v švedskem Aareju svoje nastope končali že v prvem krogu, v katerem so bili od Slovencev boljši Avstrijci, ki so Slovenijo izločili s 3:1 v medsebojnih dvobojih. Edino zmago je Sloveniji priborila Ana Bucik.