Zaenkrat kaže na politično voljo za zaščito NLB v ustavnem zakonu

Ljubljana, 16. marca - Čeprav so nekatere politične stranke še previdne, pa se za zdaj nakazuje politična volja, da bi lahko še v tem mandatu NLB zaščitili z dopolnitvijo ustavnega zakona, ki sta ga v DZ vložili SDS in NSi. Za potrditev je potrebna dvotretjinska večina. A politična volja mora biti, NLB je treba zaščititi pred Hrvaško, so jasni v nekaterih strankah.