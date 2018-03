V vikendu gojil konopljo

Podlehnik, 16. marca - Policisti policijske postaje Podlehnik so v četrtek med hišno preiskavo pri 39-letnemu moškemu odkrili prirejene prostore za hidroponično gojenje konoplje. Odkrili in zasegli so 329 sadik konoplje, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Zoper njega so odredili pridržanje, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.