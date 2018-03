V SD zatrdili, da so hišo na Levstikovi pridobili na legalen način

Ljubljana, 16. marca - V SD so danes zavrnili očitke, ki so se pojavili v nekaterih medijih in ki jih je v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija povzel predsednik SDS Janez Janša, ko je govoril o "ukradeni hiši", v kateri deluje SD. Kot so zatrdili v SD, so stavbo na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer je sedež stranke, pridobili na legalen način.