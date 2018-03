V Kinu Šiška slovenska premiera dokumentarnega filma Druga linija

Ljubljana, 17. marca - V Katedrali CUK Kino Šiška bo drevi slovenska premiera dokumentarnega filma Druga linija scenarista in režiserja Nenada Miloševića. Film je rezultat dolgoletnih raziskav neo-avantgardne kulturne in umetniške scene konca 60. in 70. let minulega stoletja v Novem Sadu, ki do danes ostaja marginalizirana, so zapisali v CUK Kino Šiška.