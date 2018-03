Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 16. marca - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje začeli neenotno. Navzgor so jih potiskali dobri rezultati tehnoloških podjetij in podjetij za proizvodnjo medicinske opreme, vlagatelji pa so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obenem zaskrbljeni nad morebitnimi posledicami carin, ki jih za tuje države uvaja ameriški predsednik Donald Trump.