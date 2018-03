Nekdanji borci latvijskih enot SS s pohodom v spomin padlih soborcev

Riga, 16. marca - Nekdanji pripadniki latvijskih nacističnih enot SS so se danes s tradicionalnim pohodom v Rigi spomnili svojih nekdanjih soborcev, ki so padli v drugi svetovni vojni. Spominskega pohoda, ki so ga varovali številni policisti, se je udeležilo okoli 1500 ljudi. Na drugi strani pa so jih pričakali tudi njihovi nasprotniki.