Slovenjgraška občina prodaja zemljišča za gradnjo hiš in blokov

Slovenj Gradec, 17. marca - Mestna občina Slovenj Gradec je za četrtek napovedala več ločenih dražb zemljišč na območju Ozar. Občina prodaja zemljišča, na katerih predvideva gradnjo stanovanjskih blokov in več vrstnih in individualnih hiš. Cene se gibljejo od 34 evrov za kvadratni meter zemljišč za vrstne hiše do 60 evrov za kvadratni meter zemljišča za blok.