Bertoncelj v finale konja, Kysselefova na parterju

Baku, 16. marca - Slovenski telovadec Sašo Bertoncelj se je na tekmi svetovnega pokala v Bakuju uvrstil v finale na konju, to pa je na parterju uspelo tudi Tjaši Kysselef. Brez finalnega nastopa so ostali Tjaša Belak in Adela Šajn na gredi, Alen Dimic na drogu in Lucija Hribar na parterju.