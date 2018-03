Humanitarne organizacije podpirajo izločitev otroškega dodatka iz odmere socialne pomoči

Ljubljana, 16. marca - Humanitarne organizacije so danes pozvale k sprejemu predloga zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem se otroški dodatek ne bi upošteval pri ugotavljanju pravice do socialne pomoči. Menijo, da je nujno, da se spremeni vrstni red upoštevanja socialnih transferjev in se družinam omogoči dostojnejše življenje, so zapisali.