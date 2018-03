Iz obleganih enklav v Siriji zbežalo skoraj 60.000 ljudi

Damask/Astana, 16. marca - Več kot 24.000 civilistov je v zadnjih dveh dneh zapustilo Vzhodno Guto, medtem ko so sirske sile ob podpori Rusije vse bliže zavzetju te sirske uporniške enklave blizu Damaska. Okoli 35.000 ljudi pa je zbežalo iz kurdske enklave Afrin, kjer ofenzivo izvaja Turčija. O razmerah v Siriji so v Astani govorili zunanji ministri Rusije, Irana in Turčije.