Barcelona dobila Romo, Real z Juventusom

Nyon, 16. marca - Znani so pari četrtfinala nogometne lige prvakov. Barcelona se bo merila z Romo, Bayern iz Münchna je dobil Sevillo, nasprotnik Real Madrida je torinski Juventus, v povsem angleškem četrtfinalu pa se bosta udarila Liverpool in Manchester City. Prve tekme bodo na sporedu 3. in 4. aprila, povratne pa 10. in 11. aprila.