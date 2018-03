V Kobilarni Lipica z novim trenerjem za razvoj konjeništva

Lipica, 16. marca - V Kobilarni Lipica so pripravili nov pristop in novo vizijo treninga konj, ki po besedah direktorice Lorele Dobrinja že daje prve rezultate. Na današnji novinarski konferenci se je poleg trenerja Benjamina Aillauda predstavil tudi Klemen Turk, ki je kot novi vodja službe zadolžen za področji konjereje in konjeništva.