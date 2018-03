Bruselj bo preučil pismo Slovenije, še naprej ponuja posredovanje

Bruselj, 16. marca - V Evropski komisiji so potrdili, da so danes prejeli pismo Slovenije v povezavi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, in sporočili, da ga bodo preučili. To je pravni spor med članicama na podlagi člena 259 pogodbe EU, so dejali in ponovili, da je komisija pripravljena posredovati.