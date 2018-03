Oblak in soigralci ostali brez pomoči Felipeja Luisa

Madrid, 16. marca - Jan Oblak in njegovi soigralci pri madridskem Atleticu so bržkone do konca sezone ostali brez pomoči 32-letnega Felipeja Luisa. Dvaintridesetletni brazilski nogometaš si je v četrtek na tekmi evropske lige na gostovanju pri Lokomotivi v Moskvi zlomil mečnico, so danes potrdili v klubu.