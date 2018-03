Prvi Pravni terminološki slovar vsebuje več kot 10.000 terminov

Ljubljana, 16. marca - Na SAZU so danes predstavili Pravni terminološki slovar z definicijami, ki so ga skupaj pripravili pravni strokovnjaki z različnih institucij in terminografi z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Vključuje terminologijo sodobne slovenske pravne znanosti, pravne prakse in pravne norme po letu 1991 ter več kot 10.000 slovarskih sestavkov.