Koroški kandidati za poslance iz vrst SD poudarjajo pomen sodelovanja

Slovenj Gradec, 16. marca - Dominika Švarc Pipan, Lucija Fink in Jani Prednik so koroški kandidati stranke SD, ki se bodo na prihajajočih volitvah potegovali za mesta poslancev v DZ. V Slovenj Gradcu so se danes predstavili na skupni novinarski konferenci in ob tem poudarili pomen sodelovanja, enotnosti in konstruktivnega dialoga za dosego zastavljenih ciljev.