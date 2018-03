Od aprila do konca junija popolna zapora Gosposvetske in Dalmatinove

Ljubljana, 16. marca - Zaradi rekonstrukcije bosta predvidoma od 3. aprila do 30. junija za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Za popolno zaporo so se odločili, da bodo z deli lahko končali v najkrajšem možnem času.