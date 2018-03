V MGL jubilejna 100. ponovitev komedije Sedem let skomin

Ljubljana, 17. marca - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bodo zvečer že stotič odigrali komedijo Sedem let skomin v režiji Primoža Ekarta. Nastala je po uspešnici iz leta 1952 ameriškega avtorja Georgea Axelroda, po kateri je nastal tudi istoimenski film, v katerem je blestela Marilyn Monroe. Komedijo o krizi srednjih let so premierno uprizorili 3. oktobra 2013.