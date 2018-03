Zamaskirana roparja nad starejšega občana

Kranj, 16. marca - Gorenjski policisti so blizu doma upokojencev na Planini v Kranju prejeli prijavo ropa nad starejšo osebo. V četrtek popoldan sta namreč dva zamaskirana in v temno oblečena storilca pozvonila pri oškodovancu. Ko je ta odprl vrata, sta ga napadla in telesno poškodovala ter odnesla nekaj denarja.