Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja vlado poziva k nadaljevanju pogajanj

Ljubljana, 16. marca - V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja so prepričani, da ni nikakršnega razloga za to, da vlada v odstopu, ki še ne opravlja tekočih poslov, v ponedeljek ne bi nadaljevala z dogovorjenimi nadaljevanji pogajanj. Pričakujejo "hiter, trezen razumen in konstruktiven pristop k nadaljevanju pogajanj s ciljem sklenitve dogovora".