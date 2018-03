Na Pučnikovem simpoziju o procesu proti četverici 30 let kasneje

Slovenska Bistrica, 16. marca - Na 11. Pučnikovem simpoziju, ki ga je danes v Slovenski Bistrici priredil Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, so spregovorili o procesu proti četverici pred 30 leti in odmevih takratnih dogodkov v današnjem času. Svoje poglede sta predstavila tudi takratna akterja Janez Janša in David Tasić.